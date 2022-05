Frosinone-Pisa– 1-2: i nerazzurri battono i gialloblù (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi 6 Maggio 2022 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 20:30 si è disputata la partita Frosinone-Pisa- valida per la 38 giornata di Serie B. Avanti di due gol nel primo tempo grazie a Puscas e Sibili i Toscani si complicano la vita da soli quando Leverbe nel tentativo di intercettare un tocco di Ciano, butta dentro il pallone da solo accorciando le distanze allo Stirpe e rimettendo in carreggiata i padroni di casa. Il Pisa quindi batte il Frosinone per 2 a 1 ma si deve accontentare del terzo posto in classifica, un piazzamento che gli consente comunque di saltare il turno preliminare dei play-off. Frosinone-Pisa-: formazioni e dove vederla Frosinone-Pisa–: formazioni ufficiali Frosinone (4-3-2-1): Mionelli, Zampani, Gatti, Barisic, Cotali, Ricci, Boloca, Garritano, Zerbin, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi 6 Maggio 2022 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 20:30 si è disputata la partita-Pisa- valida per la 38 giornata di Serie B. Avanti di due gol nel primo tempo grazie a Puscas e Sibili i Toscani si complicano la vita da soli quando Leverbe nel tentativo di intercettare un tocco di Ciano, butta dentro il pallone da solo accorciando le distanze allo Stirpe e rimettendo in carreggiata i padroni di casa. Il Pisa quindi batte ilper 2 a 1 ma si deve accontentare del terzo posto in classifica, un piazzamento che gli consente comunque di saltare il turno preliminare dei play-off.-Pisa-: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(4-3-2-1): Mionelli, Zampani, Gatti, Barisic, Cotali, Ricci, Boloca, Garritano, Zerbin, ...

PisaSC : L'ultimo match finisce con una vittoria in trasferta: Frosinone 1-2 Pisa ???? The last match ends with an away win:… - tcm24com : Il Frosinone fuori dai playoff, con la vittoria di stasera invece il Pisa chiude al terzo posto #pisa #frosinone… - xMarcoXXII : RT @PisaSC: L'ultimo match finisce con una vittoria in trasferta: Frosinone 1-2 Pisa ???? The last match ends with an away win: Frosinone 1-… - Garzik : RT @PisaSC: L'ultimo match finisce con una vittoria in trasferta: Frosinone 1-2 Pisa ???? The last match ends with an away win: Frosinone 1-… - PisaSC : ?? FROSINONE-PISA 1-2 #Pisa #PisaSC #ForzaPisa -