Feltri: “Mai rinuncerò a un risotto per un brodo di zecche. Noi i maestri, l’Ue non può insegnarci nulla” (Di sabato 7 maggio 2022) Insetti a tavola? Non mi convincerete mai… Vittorio Feltri ha scelto, alla sua maniera, l’approccio più immediato per dirsi scettico – per usare un eufemismo- sulla nuova Europa che si annuncia nella 49 proposte approvate dalla sessione plenaria della Conferenza dei cittadini Ue. Tra le deludenti conclusioni, tra gender e laicismo spinti, c’è un aspetto – “un’idea cretina”- che al direttore di Libero non va giù, è il caso di dire. “Sono talmente stupidi i soloni continentali da raccomandare la libera immigrazione, il gender fluid e da ultimo il consumo degli insetti a tavola, quasi fossero delle prelibatezze. Quest’ ultima idea riesce a essere la più cretina“. In un commento sulla prima pagina del quotidiano ridicolizza l’insensatezza di una Europa che insegua i cittadini fino a tavola per raccomandare cosa imbandire. Feltri massacra le proposte della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Insetti a tavola? Non mi convincerete mai… Vittorioha scelto, alla sua maniera, l’approccio più immediato per dirsi scettico – per usare un eufemismo- sulla nuova Europa che si annuncia nella 49 proposte approvate dalla sessione plenaria della Conferenza dei cittadini Ue. Tra le deludenti conclusioni, tra gender e laicismo spinti, c’è un aspetto – “un’idea cretina”- che al direttore di Libero non va giù, è il caso di dire. “Sono talmente stupidi i soloni continentali da raccomandare la libera immigrazione, il gender fluid e da ultimo il consumo degli insetti a tavola, quasi fossero delle prelibatezze. Quest’ ultima idea riesce a essere la più cretina“. In un commento sulla prima pagina del quotidiano ridicolizza l’insensatezza di una Europa che insegua i cittadini fino a tavola per raccomandare cosa imbandire.massacra le proposte della ...

Advertising

SecolodItalia1 : Feltri: “Mai rinuncerò a un risotto per un brodo di zecche. Noi i maestri, l’Ue non può insegnarci nulla”… - mazzettam : @massimosandal @RobiVil @pietro_dav @fighen @Emanuele676 @StefanoFeltri @MariuzzoAndrea ovviamente non sono mai sta… - Saverio6518 : @GiorgiaMeloni @carettamc11 Signor Feltri i mei più sinceri auguri di buona guarigione perché Lei da combattente no… - Dondolino72 : RT @GenCar5: Fascista e antimeridionale in 30 secondi. Littorio Feltri non si smentisce mai. - luidamato : RT @arturomeursalt: Buongiorno dalla Capitale. Caro #Feltri, come poteva mai nascere qui il #fascismo e #Berlusconi? #regnodinapoli https:/… -