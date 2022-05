F1 | Charles Leclerc | “Tutte le macchine sono molto vicine Deciderà tutto la strategia”

(Di sabato 7 maggio 2022)chiude al secondo posto al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Sullo splendido scenario del Miami International Autodrome il ferrarista ha concluso in 1:30.044 con 106 millesimi di distacco dal miglior tempo di giornata, fissato da George Russell con una Mercedes che ha dato segnali di ripresa dopo un avvio di stagione quanto mai complicato. Il monegasco ha messo in atto un venerdì decisamente positivo a Miami. Miglior crono nel corso della FP1, quindi ottima prestazione anche nella FP2, a differenza del compagno di scuderia Carlos Sainz, finito a muro nella prima parte della sessione pomeridiana, e del suo rivale numero uno, Max Verstappen, appiedato da problemi tecnici alla sua RB18.ha analizzato la propria ...

Carlos Sainz eieri a Miami: la Ferrari ha due piloti giovani e veloci di Leo Turrini Mettiamola giù così. Forse è vero che la Rossa fa davvero paura alla concorrenza. Segue spiegazione. Alla vigilia ...Il monegasco della Ferrarie il britannico della Mercedes George Russell come nella prima sessione sono stati i più veloci anche nella seconda ora di prove libere del Gran Premio di Miami , con la differenza che ...Il pilota britannico della Mercedes fa segnare il suo giro migliore in 1’29938, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (+0106) e la Red Bull di Sergio Perez (+0212). In difficoltà invece l’altra R ...Alla vigilia del Gran Premio di Miami, la quinta gara della stagione, Charles Leclerc è in testa alla classifica con 86 punti, seguito da Max Verstappen con 59 lunghezze, Sergio Perez con 54, George ...