Ed Sheeran scrive in italiano a Ultimo: la loro chat su Instagram (Di sabato 7 maggio 2022) Ed Sheeran ha scelto Ultimo per la collaborazione italiana del suo progetto benefico. E glielo ha proposto proprio lui, scrivendogli – in italiano – su Instagram! “Hey man, mi piacerebbe se scrivi un verso nella versione italiana di 2step, se sei d’accordo“. Ultimo, palesemente stupito, ha risposto con una serie di emoji di gattini scioccati “Sarebbe un sogno, sono tuo fan numero uno!“. “Can’t wait di sentire cosa hai fatto sulla canzone” – ha continuato Ed Sheeran – “Scusa se non è un ottimo italiano ma sto imparando. Grazie mille per quello che hai fatto su 2step, l’hai uccisa!” Come già scritto nell’articolo di ieri, questo duetto fa parte di un progetto più ampio di Ed Sheeran, che ha realizzato ben nove remix della sua hit. Ogni ... Leggi su biccy (Di sabato 7 maggio 2022) Edha sceltoper la collaborazione italiana del suo progetto benefico. E glielo ha proposto proprio lui,ndogli – in– su! “Hey man, mi piacerebbe se scrivi un verso nella versione italiana di 2step, se sei d’accordo“., palesemente stupito, ha risposto con una serie di emoji di gattini scioccati “Sarebbe un sogno, sono tuo fan numero uno!“. “Can’t wait di sentire cosa hai fatto sulla canzone” – ha continuato Ed– “Scusa se non è un ottimoma sto imparando. Grazie mille per quello che hai fatto su 2step, l’hai uccisa!” Come già scritto nell’articolo di ieri, questo duetto fa parte di un progetto più ampio di Ed, che ha realizzato ben nove remix della sua hit. Ogni ...

