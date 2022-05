Dybala e la richiesta dei tifosi | «Deve restare» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022)tra i pochi a salvarsi nella disfatta della Juve in casa del Genoa e inon hanno più alcun dubbio sul suo futuro Pauloè stato uno dei pochi a salvarsi nella disfatta di Genoa. Ibianconeri non hanno perso tempo sui social con messaggi d’affetto verso la Joya. Immagina una squadra che decide di mandare via a cuor leggero il numero 10, il capitano, l'unico fantasista della squadra, l'unico con l'intenzione di finire la propria storia dove l'ha cominciata.Ah giusto c'è @juventusfc.#GenoavsJuventus #— ??Everything makes sense in black and white?? (@Pip) May 6, 2022 Nell’Olimpo… ma questa dirigenza si sa… non guarda in faccia a nessuno ? #@PauJR #JuveGenoa #JuventusGenoa #Allegri #Agnelli ...