Donati | «Verona Milan sarà la partita che deciderà lo scudetto»

(Di sabato 7 maggio 2022) Le parole dell’exista sulla delicata sfida contro il: «uno dei campionati più imprevedibili di sempre» Ecco le parole di Massimosue sulla lotta. Le dichiarazioni dell’ex rossonero:– «Sulla carta in molti pensano di sì ma non dimentichiamoci mai che quello di quest’anno è stato uno dei campionati più imprevedibili di sempre. Ogni gara può nascondere insidie e una volta che ci caschi poi diventa impossibile rimediare visto il poco tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Donati: «Verona #Milan sarà la partita scudetto» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : MN - Verona-Milan partita scudetto? Donati: 'Sulla carta sì, ma...': Intervistato ai microfoni di MilanNews.… - MilanNewsit : MN - Verona-Milan partita scudetto? Donati: 'Sulla carta sì, ma...' - andreameli51 : Donati: 'Il #Verona ha fatto meglio, sotto tutti i punti di vista' I punti di vista: #CagliariVerona -

Milan News 24

... Ricky Buscaglia, commento tecnico di Alessandro Budel Hellas- Milan ore 20.45 su DAZN ... Dario Mastroianni, commento tecnico di MassimoCome vederle in streaming Le partite trasmesse da ...E' stato inaugurato il nuovo frutteto all'interno delle mura del carcere di Monza, con una trentina di alberi di susine di circa 5 - 6 annidalla Fondazione Snam. Un'iniziativa che creerà opportunità di lavoro per i detenuti che cureranno le piante, e di economia circolare, visto che i frutti raccolti saranno poi mangiati a mensa. ... Donati: «Verona Milan sarà la partita scudetto» Ecco le parole di Massimo Donati su Verona-Milan e sulla lotta scudetto. Le dichiarazioni dell’ex rossonero: VERONA MILAN PARTITA SCUDETTO – «Sulla carta in molti pensano di sì ma non dimentichiamoci ...Donati: «Verona Milan sarà la partita scudetto». Le parole dell’ex rossonero Ecco le parole di Massimo Donati su Verona-Milan e sulla lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex rossonero: VERONA MILAN PAR ...