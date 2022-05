Domenica Sport: il 4 luglio l’omaggio del Coni all’indimenticato campione calcistico PaoloRossi, con una mostra nel Salone d’Onore (Di sabato 7 maggio 2022) Un’iniziativa lodevole e, per quel che ha rappresentato (basta ripensare al glorioso Mondiale spagnolo del 1982), anche ‘doveroso, l’omaggio che il Coni, come ha annunciato lo stesso presidente, Giovanni Malagò, deciderà all’indimenticato campione Paolo Rossi. ”Il 4 luglio sarà inaugurata al Coni la mostra dedicata a Paolo Rossi, che rimarrà aperta per dieci giorni, al Salone d’Onore”. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) Un’iniziativa lodevole e, per quel che ha rappresentato (basta ripensare al glorioso Mondiale spagnolo del 1982), anche ‘doveroso,che il, come ha annunciato lo stesso presidente, Giovanni Malagò, decideràPaolo Rossi. ”Il 4sarà inaugurata alladedicata a Paolo Rossi, che rimarrà aperta per dieci giorni, al”. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - Lucatirantii : RT @SkySportF1: ?? OGNI MALEDETTO WEEKEND ?? Noi siamo già carichi per il #MiamiGP ? ???? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22 ???? Gara dome… - italiaserait : Domenica Sport – Improvvisi problemi gastrointestinali costringono Jacobs al ricovero in ospedale: persa la presti… - GloriaSartorio : RT @SkySportF1: ?? Prima delle qualifiche sarà IL VOSTRO MOMENTO ?? Scrivete nei commenti tutte le vostre domande ?? Vi rispondiamo in dirett… - italiaserait : Domenica Sport – Formula 1: domani l’esordio nel mondiale del circuito di Miami. Piatto forte di questa 5° gara, il… -