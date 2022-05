DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: Simon Yates stupisce, Van der Poel leader. Nibali oltre le attese (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA CRONACA DELLA CRONOMETRO 17.21 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 17.19 Domani tappa per velocisti, Van der Poel conserverà dunque la maglia rosa sino alla tappa dell’Etna. Lì, in teoria, dovrebbe perderla, vedremo se l’olandese stupirà anche in salita. 17.16 La nuova classifica generale: 1 1 – VAN DER Poel Mathieu Alpecin-Fenix 20 4:47:11 2 24 ?22 Yates Simon Team BikeExchange – Jayco 0:11 3 25 ?22 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 0:164 37 ?33 SOBRERO Matteo Team BikeExchange – Jayco 0:24 5 5 – ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA CRONACA DELLA CRONOMETRO 17.21 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 17.19 Domani tappa per velocisti, Van derconserverà dunque la maglia rosa sino alla tappa dell’Etna. Lì, in teoria, dovrebbe perderla, vedremo se l’olandese stupirà anche in salita. 17.16 La nuova classifica generale: 1 1 – VAN DERMathieu Alpecin-Fenix 20 4:47:11 2 24 ?22Team BikeExchange – Jayco 0:11 3 25 ?22 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 0:164 37 ?33 SOBRERO Matteo Team BikeExchange – Jayco 0:24 5 5 – ...

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Simon Yates stupisce e batte Van der Poel fantastico Nibali! - #d’Italia… - ParliamoDiNews : TELECRONISTI GIRO d`Italia 2022 Rai ed Eurosport, le voci che raccontano la corsa in diretta tv #GirodItalia2022 - RaiSport : #Giro Processo alla Tappa in diretta dalle 17.15 su @RaiDue ?? A seguire #laltroprocesso in esclusiva su @RaiPlay ??… - digitalsat_it : Sabato #RaiSport, #7Maggio 2022 | diretta #Giro Italia 2a Tappa, #Pallanuovo, #Pallavolo, #Rugby… -