Cinghiali a Roma e peste suina | Speranza scavalca Gualtieri | la delega a Costa la dice lunga

I Cinghiali presidiano Roma. Lo abbiamo detto e ridetto. Ma in giorni in cui la pesta suina diventa un "caso" che ridesta l'allarme. E in ore in cui il ministro Speranza affida la delega per gestire l'emergenza e la gestione del morbo africano, «con l'obiettivo di porre in essere e monitorare la realizzazione di attività di contenimento ed eradicazione» non si può non tornare a parlarne. Specie in considerazione del fatto che, tra le righe, il provvedimento che il titolare del dicastero della Salute ha disposto risponde di fatto a una urgenza non ancora affrontata nel merito e con efficacia. E dunque, non soddisfatta. Insomma, che Speranza stia nelle more rimproverando il sindaco Gualtieri e la sua giunta per quell'imperversare di ungulati a spasso per la città eterna ...

