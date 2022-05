Chat delle maestre su bimbo disabile: 'La gastrite ha un nome e un cognome...'. Mamma le denuncia (Di sabato 7 maggio 2022) 'La gastrite quest'anno ha un nome e un cognome...' , sulla Chat delle maestre è stato addirittura paragonato a malattia dell'apparato digerente Giovanni (nome di fantasia, ndr), un bimbo di 8 anni, ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) 'Laquest'anno ha une un cog...' , sullaè stato addirittura paragonato a malattia dell'apparato digerente Giovanni (di fantasia, ndr), undi 8 anni, ...

