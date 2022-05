Brutta caduta dal palco per Massimo Ranieri, come sta il cantante: “Sempre cosciente” (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera ha fatto il giro del web la notizia che ha visto, suo malgrado, Massimo Ranieri protagonista. Doveva essere una serata di grande spettacolo quella del Teatro Diana di Napoli ma purtroppo, a causa di un incidente, si è trasformata in un momento complicato, per Ranieri e anche per tutte le persone presenti. Massimo Ranieri infatti è caduto dal palco nel corso di una esibizione. Le sue condizioni sono apparse subito serie ma non gravi ed è stato immediatamente chiamato il 118. Al momento Massimo Ranieri, si trova in ospedale ma il suo staff ha subito voluto tranquillizzare, dopo i controlli di questa notte, tutti. Questa mattina il primo commento su quanto accaduto e sulle attuali condizioni di salute del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera ha fatto il giro del web la notizia che ha visto, suo malgrado,protagonista. Doveva essere una serata di grande spettacolo quella del Teatro Diana di Napoli ma purtroppo, a causa di un incidente, si è trasformata in un momento complicato, pere anche per tutte le persone presenti.infatti è caduto dalnel corso di una esibizione. Le sue condizioni sono apparse subito serie ma non gravi ed è stato immediatamente chiamato il 118. Al momento, si trova in ospedale ma il suo staff ha subito voluto tranquillizzare, dopo i controlli di questa notte, tutti. Questa mattina il primo commento su quanto accaduto e sulle attuali condizioni di salute del ...

