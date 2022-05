Al Zawahiri, il leader di al-Qaeda (dato per morto): «Invasione Ucraina resa possibile da debolezza Usa» (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sarebbe ancora vivo e in un video dice la sua sul conflitto in Ucraina. Secondo il medico egiziano, che nel maggio 2011 ha raccolto l'eredità... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 maggio 2022) Ildi al-, Ayman al-, sarebbe ancora vivo e in un video dice la sua sul conflitto in. Secondo il medico egiziano, che nel maggio 2011 ha raccolto l'eredità...

Advertising

Salvato41603212 : RT @SecolodItalia1: Il leader di Al Qaeda, al Zawahiri, accusa gli Usa: «La guerra in Ucraina è solo colpa loro» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Al Zawahiri, il leader di al-Qaeda (dato per morto): «Invasione Ucraina resa possibile da debolezza Usa» - rebeccalandi88 : Al Zawahiri, il leader di al-Qaeda (dato per morto): «Invasione Ucraina resa possibile da debolezza Usa»… - SecolodItalia1 : Il leader di Al Qaeda, al Zawahiri, accusa gli Usa: «La guerra in Ucraina è solo colpa loro» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Al Zawahiri, il leader di al-Qaeda (dato per morto): «Invasione Ucraina resa possibile da debolezza Usa» -