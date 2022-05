Ultime Notizie – Inter-Empoli | Barella ‘vola’ e Twitter esplode

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nicolòdecolla e. Il centrocampista dell’, nel primo tempo del match con l’, reclama un rigore per una spinta subita a due passi dalla porta toscana.sente le mani del difensore sulla schiena e perde l’equilibrio. Il giocatore dell’cade con un salto morale, che appare eccessivo per l’entità del fallo. L’arbitro Manganiello non fischia, il Var non suggerisce revisioni della decisione: nessun fallo. Su, però, l”exploit’ del giocatore dell’non passa inosservato. Cinguettii e meme si sprecano per rendere omaggio alversione tuffi. Quello che ho appena visto fare da #non l’ho mai visto fare in nessuna disciplina sportiva. Nè ...