Tottenham | programmate tre cessioni in estate

Advertising

Calciomercato.com

...delle ultime ore (intense) di mercato in casa Juventus portano alle visite medicheal ... Due arrivi per due cessioni: quelle di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi al...delle ultime ore (intense) di mercato in casa Juventus portano alle visite medicheal ... Due arrivi per due cessioni: quelle di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi alIl premio 'Coach Of The Month' di aprile. Intanto l'allenatore del Bologna riceverà il premio 'Coach Of The Month' di aprile. La consegna del trofeo a Sinisa Mihajlovic avverrà nel pre-partita di Bolo ...In Premier League é reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Tottenham ed é undicesimo con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte con quarantotto reti siglate e ...