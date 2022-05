Tchouameni fa impazzire mezza Europa | anche Real e Liverpool su di lui

(Di venerdì 6 maggio 2022)faMadrid esi inseriscono nella corsa al centrocampista francese Secondo quanto riferito da AS, si allunga la lista delle pretendenti per Aurelien, centrocampista del Monaco. Oltre ai bianconeri, il Chelsea e il Psg,Madrid esi sono iscritte alla corsa per il gioiello francese. Per strapparlo al club del Principato, servono 70 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

POGBA - JUVE - 'I cavalli di ritorno non mi fanno... A livello economico mi sembra quasi ... Ma il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre: è un fenomeno, anche per questo il ... La mia preferenza assoluta è però per De Jong, che forse costa di più ma mi fa impazzire. Credo che Badiashile non sia pronto per la Juventus. E' un nome suggestivo come lo sono stati Gravenberch, ...