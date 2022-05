"Scusa ma queste risate...". La Boldrini irride la Meloni in tv. E scatta il duro sfogo della De Girolamo (Di venerdì 6 maggio 2022) Scontro a PiazzaPulita. Da un lato Laura Boldrini, dall'altro Nunzia De Girolamo. Al centro della contesa c'è Giorgia Meloni. Nel corso della trasmissione condotta da Formigli, la Boldrini di fatto ha messo nel mirino proprio la leader di Fratelli d'Italia. Le parole usate dall'ex presidente della Camera pesano come un macigno. Come abbiamo già ricordato, la Boldrini ha messo nel mirino la detsra di Girogia Meloni usando queste espressioni piuttosto criticabili: "Quella che rappresenta la Meloni è una destra oscurantista, reazionaria, una destra non sufficientemente portata all'europeismo". E ancora: "Questa destra non può guidare un Paese fondatore dell'Unione europea. Questa destra non sa prendere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Scontro a PiazzaPulita. Da un lato Laura, dall'altro Nunzia De. Al centrocontesa c'è Giorgia. Nel corsotrasmissione condotta da Formigli, ladi fatto ha messo nel mirino proprio la leader di Fratelli d'Italia. Le parole usate dall'ex presidenteCamera pesano come un macigno. Come abbiamo già ricordato, laha messo nel mirino la detsra di Girogiausandoespressioni piuttosto criticabili: "Quella che rappresenta laè una destra oscurantista, reazionaria, una destra non sufficientemente portata all'europeismo". E ancora: "Questa destra non può guidare un Paese fondatore dell'Unione europea. Questa destra non sa prendere le ...

