Roma si scalda per Sinner: applausi e selfie all'allenamento sul Centrale (Di venerdì 6 maggio 2022) L'applauso parte al primo raggio di sole. Le nuvole si spostano, la luce filtra e il pubblico del Centrale di Roma arrangia un simpatico 'daje, era ora'. Un filo di pioggia posticipa l'allenamento ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 maggio 2022) L'applauso parte al primo raggio di sole. Le nuvole si spostano, la luce filtra e il pubblico deldiarrangia un simpatico 'daje, era ora'. Un filo di pioggia posticipa l'...

Advertising

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Roma si scalda per Sinner: applausi e selfie all'allenamento sul Centrale #InternazionaliBnl #ibi2022 - Gazzetta_it : Roma si scalda per Sinner: applausi e selfie all'allenamento sul Centrale #InternazionaliBnl #ibi2022 - siamo_la_Roma : ? #Olimpico in formato stellare ? La coreografia, le bandiere, i cori ?? L'atmosfera si scalda già da prima del fisc… - TuttoASRoma : Zaniolo bello di notte, dal Bernabeu alla tripletta con il Bodo: si scalda l’uomo di Coppe - Mcube777 : RT @CorSport: #Roma, #SergioOliveira si scalda per il #Leicester ?? -