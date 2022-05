Roma-Leicester 1-0: daspo per due tifosi inglesi per utilizzo di fumogeni (Di venerdì 6 maggio 2022) Due daspo sono stati comminati a due tifosi inglesi in occasione di Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, disputata allo stadio Olimpico di Roma. Il motivo del daspo sarebbe quello di utilizzo di fumogeni ma, ma al momento, non ci sono dettagli né sull’estensione né sulla durata dei due provvedimenti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Duesono stati comminati a duein occasione di, semifinale di ritorno di Conference League, disputata allo stadio Olimpico di. Il motivo delsarebbe quello didima, ma al momento, non ci sono dettagli né sull’estensione né sulla durata dei due provvedimenti. SportFace.

