Reddito cittadinanza, Salvini: “Va rivisto, crea lavoro nero” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Reddito di cittadinanza va rivisto completamente, crea lavoro nero, non crea crescita e sviluppo”. Lo dice Matteo Salvini, ospite di Radio Capital, spiegando di non ritenere giusto dare il bonus da 200 euro a chi ha già il Reddito. “Domandate a chi gestisce bar, pizzerie e aziende agricole che problema ha per trovare manodopera”, conclude. “Io – dice – ho chiesto ieri a Draghi – di reintrodurre i voucher”. “Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse”. In un in colloquio con il Corriere della Sera, il leader della Lega rivendica oggi il risultato raggiunto sul tema della delega fiscale, dopo l’intesa di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi. “La giornata di oggi dà ragione – dice ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ildivacompletamente,, noncrescita e sviluppo”. Lo dice Matteo, ospite di Radio Capital, spiegando di non ritenere giusto dare il bonus da 200 euro a chi ha già il. “Domandate a chi gestisce bar, pizzerie e aziende agricole che problema ha per trovare manodopera”, conclude. “Io – dice – ho chiesto ieri a Draghi – di reintrodurre i voucher”. “Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse”. In un in colloquio con il Corriere della Sera, il leader della Lega rivendica oggi il risultato raggiunto sul tema della delega fiscale, dopo l’intesa di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi. “La giornata di oggi dà ragione – dice ...

Advertising

Mov5Stelle : C'è chi ha creato il reddito di cittadinanza per contrastare la povertà e c'è chi lo considera una 'paghetta di Sta… - petergomezblog : Primo maggio – Scarpetta (Ocse): “In Italia la qualità del lavoro è peggiorata, serve un salario minimo. Il reddito… - Agenzia_Ansa : Reddito di cittadinanza: a Napoli 105 milioni di spesa a marzo, sfiora quella dell'intero Nord. Sono 446mila i bene… - PaoloFiuma : Solo in Italia... i 200€ del bonus x lavoratori e pensionati viene esteso pure ai percettori di reddito di cittadin… - akamasensei : Bonus 200 euro reddito di cittadinanza, ecco come fare -