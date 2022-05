Profuga in coma si risveglia ascoltando i Maneskin

Advertising

LaStampa : Miracolo Måneskin: la profuga ucraina si sveglia dopo tre mesi di coma ascoltando la band - Agenzia_Ansa : UCRAINA | In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne… - SkyTG24 : Ucraina, #Torino: profuga si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin - ourseronde : RT @SkyTG24: Ucraina, #Torino: profuga si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin - DiDimiero : RT @LaStampa: Miracolo Måneskin: la profuga ucraina si sveglia dopo tre mesi di coma ascoltando la band -

Agenzia ANSA

Unaucraina di 16 anni, ricoverata ina Torino, si risveglia ascoltando i Maneskin: la giovane è una grande fan della band Da Torino arriva una bella storia che, seppur collegata alla guerra ...Indall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne ricoverata all'ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari ... Ucraina, profuga si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin - Cronaca n coma dall’incidente d’auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne ricoverata all’ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari ...(ANSA) - TORINO, 06 MAG - In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne ricoverata all'ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da ...