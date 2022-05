Pietrasanta, il consiglio dice no alla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini (Di venerdì 6 maggio 2022) La sinistra è sempre in guerra. Contro il fascismo, il sovranismo, il pericolo nero, ça va sans dire. “La maggioranza che guida Pietrasanta (in provincia di Lucca) ha deciso di scrivere una brutta pagina nella storia dell’amministrazione comunale. Ci auguriamo che possa tornare sui suoi passi e riveda questa scelta inaccettabile”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato la decisione decisione del consiglio comunale della cittadina della Versilia di bocciare la proposta di revoca della cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. Il Duce fa ancora paura al governatore di provata fede dem. Che insieme alla assessora regionale alla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) La sinistra è sempre in guerra. Contro il fascismo, il sovranismo, il pericolo nero, ça va sans dire. “La maggioranza che guida(in provincia di Lucca) ha deciso di scrivere una brutta pagina nella storia dell’amministrazione comunale. Ci auguriamo che possa tornare sui suoi passi e riveda questa scelta inaccettabile”. Così il presidenteRegione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato la decisione decisione delcomunalecittadinaVersilia di bocciare la proposta diconferita nel 1924 a Benito. Il Duce fa ancora paura al governatore di provata fede dem. Che insiemeassessora regionale...

