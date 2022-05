Pazza Inter, prima vede il baratro poi ribalta l’Empoli: la corsa scudetto è ancora aperta (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Inter rischia tantissimo, poi ribalta l’Empoli grazie a Lautaro Martinez. La corsa scudetto è sempre più avvincente, la squadra di Simone Inzaghi torna in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan, in attesa della partita dei rossoneri contro l’Hellas Verona. Partenza super dell’Empoli che si ritrova subito in doppio vantaggio, sfruttando gli errori della difesa di casa: apre Pinamonti, poi il raddoppio di Asllani. L’Inter protesta per un Intervento di Parisi su Barella, l’arbitro fischia il rigore ma viene richiamato al Var e cambia (giustamente) la decisione. Inizia il forcing dell’Inter che torna in partita con un brutto autogol di Romagnoli su cross di Dimarco. Alla fine del primo tempo arriva il pareggio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) L’rischia tantissimo, poigrazie a Lautaro Martinez. Laè sempre più avvincente, la squadra di Simone Inzaghi torna in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan, in attesa della partita dei rossoneri contro l’Hellas Verona. Partenza super delche si ritrova subito in doppio vantaggio, sfruttando gli errori della difesa di casa: apre Pinamonti, poi il raddoppio di Asllani. L’protesta per unvento di Parisi su Barella, l’arbitro fischia il rigore ma viene richiamato al Var e cambia (giustamente) la decisione. Inizia il forcing dell’che torna in partita con un brutto autogol di Romagnoli su cross di Dimarco. Alla fine del primo tempo arriva il pareggio di ...

Advertising

bocadocoracao21 : Si chiama PAZZA per un motivo. Mi fa incazzare, rimanere senza voce tutte le volte ma è la mia squadra e @Inter ti… - OnlyLoveINTER : Mai più Pazza Inter disse Conte Si certo, col coso. Come se chiama? Er coso, dai. Ah, sì, cor c***o - LuisFilo8 : RT @perchetendenza: 'Pazza Inter': Perché ha battuto in rimonta 4-2 l'Empoli nella 36esima giornata di #SerieA - Goalist_it : Partita folle dell’ #Inter al #Meazza, sotto di 2 gol la ribalta e vince 4-2. È momentaneamente in testa al campion… - martinbarbara2 : La mia pazza Inter -