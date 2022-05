(Di venerdì 6 maggio 2022) Se c'è un dato che la guerra in Ucraina ha messo in evidenza, questo è l'incapacità dell'Unione Europea a contare davvero.

Advertising

ilmagorosso : @alanbelgio @RobertoBurioni @emmevilla Trovo sia molto meglio una soluzione di questo tipo rispetto ad una cacciata… - SOLCALIENTE2 : @portaluppiluigi @CarloCalenda Sì, ma con cemento di scarsa qualità: i muri stanno già crollando dopo pochi anni. C… - frango0o : Attualmente sono meglio album con pochi pezzi che con 483828 brani - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, il punto: pochi casi tra Varese e Busto, meglio anche Saronno - IlGroane : Covid, il punto: pochi casi tra Varese e Busto, meglio anche Saronno -

ilGiornale.it

... fuggire con in mano una busta che contieneoggetti che riassumono una vita intera, ... altri ancora tornano, anche solo per ringraziare e dire che si sentono", spiega Giovanna. "Lavoriamo ......hanno permesso di far partire questo servizio e di verificarne l'efficacia e l'efficienza in...e garantisce una presa in carico immediata delle richieste che arrivano ottimizzando alle ... Meglio pochi e uniti ma, soprattutto, di decidere. In fondo la Storia ci insegna che è meglio essere pochi e uniti, che tanti ma divisi.SARONNO – Leggeri incrementi delle nuove positività a Coronavirus nel circondario nella giornata di ieri. A Saronno +14, a Tradate +8, a Caronno Pertusella +14, a Varese +50, a Busto Arsizio +48, ...