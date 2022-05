LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: in fuga Filippo Tagliani e Mattia Bais, gruppo a 10? (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 160 chilometri al traguardo. 13.29 Ora il vantaggio dovrebbe calare sotto i 10?. 13.26 Arriva ora la risposta del gruppo: un uomo dell’Alpecin-Fenix ed uno della Movistar in testa. 13.24 Il vantaggio sale ulteriormente: siamo sopra i 10?. 13.21 Percorsi i primi 30 chilometri di questa Corsa Rosa. 13.18 170 chilometri all’arrivo. 13.16 Il grupo è praticamente ancora fermo: siamo ad oltre 8? di ritardo dai due corridori in fuga. 13.14 Ci sono quattro campioni nazionali in linea al via: # RIDER NATION 1 SWIFT Ben Great Britain 2 PONOMAR Andrii Ukraine 3 KONOVALOVAS Ignatas Lithuania 4 FOSS Tobias Norway 13.12 Margine superiore ai 6?. 13.10 Ricordiamo che davanti ci sono sempre Filippo Tagliani e Mattia ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 160 chilometri al traguardo. 13.29 Ora il vantaggio dovrebbe calare sotto i 10?. 13.26 Arriva ora la risposta del: un uomo dell’Alpecin-Fenix ed uno della Movistar in testa. 13.24 Il vantaggio sale ulteriormente: siamo sopra i 10?. 13.21 Percorsi i primi 30 chilometri di questa Corsa Rosa. 13.18 170 chilometri all’arrivo. 13.16 Il grupo è praticamente ancora fermo: siamo ad oltre 8? di ritardo dai due corridori in. 13.14 Ci sono quattro campioni nazionali in linea al via: # RIDER NATION 1 SWIFT Ben Great Britain 2 PONOMAR Andrii Ukraine 3 KONOVALOVAS Ignatas Lithuania 4 FOSS Tobias Norway 13.12 Margine superiore ai 6?. 13.10 Ricordiamo che davanti ci sono sempre...

