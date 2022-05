LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna | Serie A basket 2022 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’impresa bianconera a Valencia – Le parole di Scariolo – Treviso-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di recupero del 20° turno di campionato diA 2021-tra Banco di SardegnaSegafredo. Al PalaSerradimigni va in scena una sfida a contorni particolarmente interessanti. All’andata era finita 102-100 dopo un supplementare e dopo quella che, senza ombra di dubbio, è stata una delle partite più belle e imprevedibili dell’anno, dove le V nere si son trovate contro una squadra in grado di dar fondo a tutte le proprie forze umane per provare a sovvertire un pronostico quasi impossibile. Da allora le cose sono ...

...e on demand nella apposita sezione dedicata all'Evento, accedendovi direttamente dal box score della gara. Sarà trasmessa in diretta anche su Facebook di Legabasket la partita tra Sassari e Bologna... Diretta/ Sassari Cremona (risultato finale 98-82): tutto facile per la Dinamo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'impresa bianconera a Valencia - Le parole di Scariolo - Treviso-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d ...TagsDinamo 2021-2022La Dinamo annuncia con grande soddisfazione di aver raggiunto l'accordo di sponsorizzazione con Mangia's Resorts and Clubs, ...