“Let’s Say For Instance”, l’album di inediti di Emeli Sandé (Di venerdì 6 maggio 2022) La cantautrice britannica di fama internazionale Emeli Sandé condivide oggi il nuovo album di inediti Let’s Say For Instance, via Chrysalis Records. Let’s Say For Instance, la sua prima uscita su un’etichetta indipendente, segna, dopo un decennio passato tra palchi e radio, una nuova era del grande talento di Emeli. Il disco è stato anticipato dalla hit “Brighter Days”, da “There isn’t much”, “Look what you’ve done”, “Family”, “Oxygen” e dalla recente “Ready To Love”. Sfruttando al massimo il suo home-studio durante il periodo di lockdown, Let’s say for Instance vede Emeli esplorare un nuovo territorio musicale attraverso suoni caratterizzati da sfumature di musica classica, disco, nostalgico R&B ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022) La cantautrice britannica di fama internazionalecondivide oggi il nuovo album diSay For, via Chrysalis Records.Say For, la sua prima uscita su un’etichetta indipendente, segna, dopo un decennio passato tra palchi e radio, una nuova era del grande talento di. Il disco è stato anticipato dalla hit “Brighter Days”, da “There isn’t much”, “Look what you’ve done”, “Family”, “Oxygen” e dalla recente “Ready To Love”. Sfruttando al massimo il suo home-studio durante il periodo di lockdown,say forvedeesplorare un nuovo territorio musicale attraverso suoni caratterizzati da sfumature di musica classica, disco, nostalgico R&B ...

I dischi da ascoltare a maggio 2022 'Let's Say for Instance' Emeli Sandé (6 maggio) Primo album dopo il coming out e primo album per un'etichetta indipendente, è nelle parole dell'autrice "un'ode alla resilienza, alla rinascita, al ...