Le novità di WhatsApp: reazioni ai messaggi per tutti, invio di file fino a 2 GB e gruppi sempre più numerosi (Di venerdì 6 maggio 2022) A comunicare l’arrivo delle reazioni ai messaggi Mark Zuckerberg in persona, con un post su Facebook. Molto interessante anche l’innalzamento del limite per l’invio dei file: ora si potranno inviare file fino a 2 GB.... Leggi su dday (Di venerdì 6 maggio 2022) A comunicare l’arrivo delleaiMark Zuckerberg in persona, con un post su Facebook. Molto interessante anche l’innalzamento del limite per l’dei: ora si potranno inviarea 2 GB....

Advertising

Digital_Day : A partire da oggi arrivano le reazioni ai messaggi di WhatsApp, ma non è l'unica novità - infoitscienza : WhatsApp, il grande giorno è arrivato: gli utenti si godono l’ultima entusiasmante novità - condivideo_live : Novità da WhatsApp: i gruppi presto saranno più numerosi grazie all'introduzione di un nuovo limite dei partecipant… - CoralloMarco : È affascinante la 'lentezza' cui #WhatsApp implementa nuove funzioni. In un mondo dove tutti rincorrono la novità,… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp testa il supporto con gli occhiali per VR di Meta #Android #App #GadgetTech #Innovazioni #iOS #MobileNews #Notizie #… -