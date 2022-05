Inter, è l’ora della verità. Ma per Inzaghi solo applausi (Di venerdì 6 maggio 2022) La sconfitta di Bologna ha aumentato i malumori in casa Inter. Tra i tifosi crescono le critiche riguardo la gestione di Simone Inzaghi. Mancano tre giornate al termine del campionato e, come non capitava da anni, saranno le due squadre di Milano a contendersi la vittoria finale della Serie A. Il Milan di Stefano Pioli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022) La sconfitta di Bologna ha aumentato i malumori in casa. Tra i tifosi crescono le critiche riguardo la gestione di Simone. Mancano tre giornate al termine del campionato e, come non capitava da anni, saranno le due squadre di Milano a contendersi la vittoria finaleSerie A. Il Milan di Stefano Pioli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - AndreaInterNews : Tre cose sulla #Salernitana: 1. uscire dalla zona retrocessione a tre giornate dalla fine è un capolavoro (Sabatini… - paolothegame : @Streiks97 @Tyran75 @FBiasin Parliamoci chiaro sta coppetta è sempre esistita; ha solo cambiato nome. Si chiamava c… - ACMValerio : RT @roberh99: Bene ora che sto per tornare si torna a parlare di calcio. Chi pensa che stasera l’Inter non porta a casa i 3 punti è da ric… -