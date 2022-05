Incendio a Napoli, prosegue il monitoraggio dell’Arpac (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – prosegue il monitoraggio delle diossine in relazione all’Incendio che lo scorso 1 maggio ha interessato il sito dell’ex mercato ortofrutticolo in zona Gianturco a Napoli, effettuato mediante un campionatore di aria ambiente ad alto volume, posizionato nei pressi del sito dell’Incendio. Le concentrazioni di diossine e furani riscontrate hanno superato tali valori di riferimento nella giornata tra il 2 e il 3 maggio e sono rientrati abbondantemente nel giorno successivo. Nei pressi del Centro direzionale di Napoli è stato attivato il 2 maggio anche un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria che non ha evidenziato fino a questo momento superamenti dei limiti di legge, relativamente agli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoildelle diossine in relazione all’che lo scorso 1 maggio ha interessato il sito dell’ex mercato ortofrutticolo in zona Gianturco a, effettuato mediante un campionatore di aria ambiente ad alto volume, posizionato nei pressi del sito dell’. Le concentrazioni di diossine e furani riscontrate hanno superato tali valori di riferimento nella giornata tra il 2 e il 3 maggio e sono rientrati abbondantemente nel giorno successivo. Nei pressi del Centro direzionale diè stato attivato il 2 maggio anche un laboratorio mobile per ildella qualità dell’aria che non ha evidenziato fino a questo momento superamenti dei limiti di legge, relativamente agli ...

