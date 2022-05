Gp Miami, Leclerc il più veloce nelle prime libere (Di venerdì 6 maggio 2022) Subito Ferrari a Miami per il quinto appuntamento del mondiale di Formula1. Charles Leclerc è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere in 1:31.098. Su una pista sporca e complicata, segnali di Mercedes che chiude con Russell al secondo posto e sembra aver trovato una soluzione a problema del saltellamento (porpoising). Verstappen terzo e in difficoltà con la Red Bull, Sainz quinto sull'altra F1-75. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) Subito Ferrari aper il quinto appuntamento del mondiale di Formula1. Charlesè stato il piùnella prima sessione di provein 1:31.098. Su una pista sporca e complicata, segnali di Mercedes che chiude con Russell al secondo posto e sembra aver trovato una soluzione a problema del saltellamento (porpoising). Verstappen terzo e in difficoltà con la Red Bull, Sainz quinto sull'altra F1-75.

