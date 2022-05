Gli Usa sospendono Johnson&Johnson, l’Europa prolunga il green pass (Di venerdì 6 maggio 2022) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno sostanzialmente sospeso la somministrazione del vaccino Janssen, prodotto dalla Johnson & Johnson, limitandolo ad una ristrettissima fascia di persone a cui gli altri vaccini non possono essere inoculati. Ciò a causa dei rischi accertati di trombosi: 60 casi, di cui 9 letali, su circa 19 milioni di dosi somministrate. Contemporaneamente il Parlamento dell’Unione europea vota a grande maggioranza – 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astensioni- il prolungamento del green pass europeo fino al giugno del 2023. E sebbene per l’applicazione definitiva del provvedimento servirà un accordo con i Paesi membri, sul piano politico esso dimostra che in gran parte del Vecchio Continente continua a prevalere quell’inusitato principio per la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 6 maggio 2022) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno sostanzialmente sospeso la somministrazione del vaccino Janssen, prodotto dalla Johnson & Johnson, limitandolo ad una ristrettissima fascia di persone a cui gli altri vaccini non possono essere inoculati. Ciò a causa dei rischi accertati di trombosi: 60 casi, di cui 9 letali, su circa 19 milioni di dosi somministrate. Contemporaneamente il Parlamento dell’Unione europea vota a grande maggioranza – 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astensioni- ilmento deleuropeo fino al giugno del 2023. E sebbene per l’applicazione definitiva del provvedimento servirà un accordo con i Paesi membri, sul piano politico esso dimostra che in gran parte del Vecchio Continente continua a prevalere quell’inusitato principio per la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a colpire l'incroc… - LaStampa : Gli Usa limitano l’uso del vaccino Johnson & Johnson, rischio trombosi - Internazionale : Nascondendo la sua responsabilità nei crimini di guerra in Ucraina, la Russia usa gli stessi metodi di depistaggio… - SergioFari2 : @pepppe772 La Meloni, esattamente come tutti gli altri, farà quello che gli dicono di fare. Se vuoi che il tuo voto… - LuigiRa71797000 : RT @DmitryEvic: Bloccatelo è uno che prepara le liste per chi non è d'accordo con la NATO e gli USA in Ucraina.. -