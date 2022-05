Giubileo di platino, Harry e Andrea esclusi dal balcone reale (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Il principe Harry e il principe Andrea non appariranno assieme alla Regina al balcone di Buckingham Palace in apertura dei festeggiamenti del Giubileo di platino, che segna 70 anni di regno di Elisabetta II. Fonti di palazzo hanno riferito alla Bbc che sul balcone saranno ammessi soltanto “i membri della famiglia reale che svolgono doveri pubblici per conto della Regina” e i loro figli. La definizione esclude Harry e la moglie Meghan che hanno rinunciato al loro status reale, ma anche il terzogenito della Regina, principe Andrea, escluso da ogni ruolo pubblico dopo lo scandalo dei presunti rapporti sessuali con una minorenne per il quale ha patteggiato un risarcimento. Sul balcone dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Il principee il principenon appariranno assieme alla Regina aldi Buckingham Palace in apertura dei festeggiamenti deldi, che segna 70 anni di regno di Elisabetta II. Fonti di palazzo hanno riferito alla Bbc che sulsaranno ammessi soltanto “i membri della famigliache svolgono doveri pubblici per conto della Regina” e i loro figli. La definizione escludee la moglie Meghan che hanno rinunciato al loro status, ma anche il terzogenito della Regina, principe, escluso da ogni ruolo pubblico dopo lo scandalo dei presunti rapporti sessuali con una minorenne per il quale ha patteggiato un risarcimento. Suldal ...

