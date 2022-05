Giro d’Italia 2022. (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Giro d’Italia, come di consueto, apre la stagione delle grandi corse a tappe del ciclismo e quest’anno sarà contesa da un gran numero di corridori. In programma dal 6 al 29 maggio, la 105ª edizione della Corsa Rosa partirà dall’Ungheria con tre tappe inaugurali dopo le quali la carovana farà ritorno in Italia rimettendosi in Leggi su freeskipper (Di venerdì 6 maggio 2022) Il, come di consueto, apre la stagione delle grandi corse a tappe del ciclismo e quest’anno sarà contesa da un gran numero di corridori. In programma dal 6 al 29 maggio, la 105ª edizione della Corsa Rosa partirà dall’Ungheria con tre tappe inaugurali dopo le quali la carovana farà ritorno in Italia rimettendosi in

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - EffeBarbieri : I nuovi incentivi #auto si preparano al debutto. #Greatresignation: un lavoratore su due vuole cambiare azienda per… - PPirajno : RT @Lorenzo34467475: @guglielmotim Ma la gazzetta che fa la prima pagina con il giro d'Italia? Che pena.... -