FP Movement: la nuova collezione di Free People (Di venerdì 6 maggio 2022) Free People propone una nuova linea di abbigliamento sportivo da allenamento e chic con la collezione FP Movement. L’azienda per l’occasione ha realizzato un servizio fotografico con le modelle Kelly Gale e Riley Russell. L’autore degli scatti è Graham Dunn. Nelle immagini, le due protagoniste della campagna promozionale sfoggiano i loro corpi tonici e sportivi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022)propone unalinea di abbigliamento sportivo da allenamento e chic con laFP. L’azienda per l’occasione ha realizzato un servizio fotografico con le modelle Kelly Gale e Riley Russell. L’autore degli scatti è Graham Dunn. Nelle immagini, le due protagoniste della campagna promozionale sfoggiano i loro corpi tonici e sportivi

Advertising

121gigawatt_rad : ????IN ONDA TRA POCO???? ???? UPRISING: REGGAE E NON SOLO ???? ???? La nuova stagione 2021-2022 del programma delle… - 121gigawatt_rad : ????IN ONDA TRA POCO???? ???? UPRISING: REGGAE E NON SOLO ???? ???? La nuova stagione 2021-2022 del programma delle… -