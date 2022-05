Forum, la giudice è esasperata: chiama le forze dell’ordine in diretta (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La giudice di Forum non ce la fa più con le parti e chiama le forze dell’ordine. L’episodio è passato alla storia come uno dei momenti epici del talk show giuridico ed il video è ancora virale. Nel programma di Mediaset condotto da Barbara Palombelli siamo sempre stati abituati a vedere siparietti che ancora oggi Leggi su youmovies (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ladinon ce la fa più con le parti ele. L’episodio è passato alla storia come uno dei momenti epici del talk show giuridico ed il video è ancora virale. Nel programma di Mediaset condotto da Barbara Palombelli siamo sempre stati abituati a vedere siparietti che ancora oggi

Advertising

LoredanaMaggi_ : Oggi qua su Twitter si sta svolgendo una puntata di Forum che vede protagonisti Crosetto e Phastidio, Marattin è il… - L_immaturo : RT @Laura6976: Quando guardo chi l'ha visto? Io divento tipo un giudice di forum, indico il colpevole e do la sentenza, anche se sta lì in… - BRADYPUSS : RT @Laura6976: Quando guardo chi l'ha visto? Io divento tipo un giudice di forum, indico il colpevole e do la sentenza, anche se sta lì in… - Laura6976 : Quando guardo chi l'ha visto? Io divento tipo un giudice di forum, indico il colpevole e do la sentenza, anche se s… - elenagilIies : ma è nuovo questo giudice di forum da dove esce -

Forum, la giudice è esasperata: chiama le forze dell'ordine in diretta YouMovies Giovedì 5 maggio, Canale 5 Barbara Palombelli conduce la nuova edizione di Forum, storico programma delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro ... Barbara Palombelli, aggressione in diretta: quello che succede è inguardabile È questa una situazione che molto spesso forum ha visto accadere. Come molti sanno, si tratta di un programma in cui le persone portano di fronte ad un giudice un problema che non riescono a risolvere ... Barbara Palombelli conduce la nuova edizione di Forum, storico programma delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro ...È questa una situazione che molto spesso forum ha visto accadere. Come molti sanno, si tratta di un programma in cui le persone portano di fronte ad un giudice un problema che non riescono a risolvere ...