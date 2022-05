Fabrizio Pregliasco torna a parlare del Covid: dalle mascherine alla quarta dose (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo due anni di pandemia, gli italiani finalmente possono tornare a respirare. Le regole anti-Covid sono diminuite e anche l’uso della mascherina è diventato facoltativo o altamente consigliato. Sono ripresi gli spettacoli e le persone sono tornate a viaggiare, ma questo non significa che il virus è magicamente scomparso. Il Covid esiste ed è una realtà con cui dobbiamo imparare a convivere. Su tutti questi cambiamenti sulle regole per gestire la pandemia è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, presidente di Anpas. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni rilasciate a Libero Tv.



