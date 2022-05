È stata la bionda Kelly di Beverly Hills 90210: oggi è irriconoscibile (Di venerdì 6 maggio 2022) La ricordiamo tutti come l’odiata Kelly della serie per adolescenti Beverly Hills 90210. Ecco com’è oggi a distanza di oltre 30 anni dalla prima puntata. Beverly Hills 90120 è stata una delle serie più famose e amate dagli adolescenti degli anni ’90. I suoi personaggi iconici sono ancora oggi impressi nella mente di chi ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 maggio 2022) La ricordiamo tutti come l’odiatadella serie per adolescenti. Ecco com’èa distanza di oltre 30 anni dalla prima puntata.90120 èuna delle serie più famose e amate dagli adolescenti degli anni ’90. I suoi personaggi iconici sono ancoraimpressi nella mente di chi ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Idumpyourass__ : RT @B3_Kind__Always: Capisco la sorpresa iniziale, però Rick ci aveva già detto che Annabeth non sarebbe stata per forza bionda. Inoltre il… - B3_Kind__Always : Capisco la sorpresa iniziale, però Rick ci aveva già detto che Annabeth non sarebbe stata per forza bionda. Inoltre… - hunt_feld : appena sveglia, un solo occhio semiaperto e mi trovo davanti sta gnocca bionda con quel sorrisetto compiaciuto, son… - Casperella_e : RT @rivxlryendshere: io non sono personalmente d'accordo. se decidessero di non tingere i capelli di walker, sarei delusissima. stessa cosa… - Casperella_e : RT @chiarsbowiex: se il pg di annabeth nella serie tv sarà caratterizzato bene e l'attrice si rivelerà bravissima chapeau però se nei libri… -