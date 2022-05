Don Matteo 13 sospeso. Anche se Don Massimo conquista tutti

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 maggio 2022) Don13 è statose nell’ultima puntata andata in onda giovedì 5 maggio su Rai 1 Don, alias Raoul Bova, ha finalmente fatto breccia nei cuori di. Don13, quando torna A dir la verità, non bisognerà attendere molto per vedere cosa accadrà a Done al Capitano Cecchini (Nino Frassica) e soprattutto per sapere se la Capitana (Anna Maria Giannetta) e Nardi (Maurizio Lastrico) saranno destinati a tornare insieme. Infatti, Don13 salta ma solo per una settimana, per dare spazio all’Eurovision Contest che si terrà a Torino e vede in gara per Blanco e Mahmood con la loro Brividi. C’è grande attesa per vedere se la coppia riuscirà a eguagliare il successo dello scorso anno dei ...