Djokovic batte Hurkacz: è la sua settima semifinale a Madrid. Ora sfida Tsitsipas (Di venerdì 6 maggio 2022) A dare noie a Djokovic è più il sole negli occhi che Hubi Hurkacz. E dire che Nole è ancora lontano dalla condizione migliore: il serbo ha comunque vita facile ai quarti di finale di Madrid e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 maggio 2022) A dare noie aè più il sole negli occhi che Hubi. E dire che Nole è ancora lontano dalla condizione migliore: il serbo ha comunque vita facile ai quarti di finale die ...

Advertising

Eurosport_IT : AD ALCARAZ IL DERBY SPAGNOLO! ?? Il giovane numero 9 al mondo batte Rafa Nadal in 3 set e raggiunge Novak Djokovic… - zsclionsfan : RT @Eurosport_IT: AD ALCARAZ IL DERBY SPAGNOLO! ?? Il giovane numero 9 al mondo batte Rafa Nadal in 3 set e raggiunge Novak Djokovic in sem… - peppe844 : RT @Eurosport_IT: AD ALCARAZ IL DERBY SPAGNOLO! ?? Il giovane numero 9 al mondo batte Rafa Nadal in 3 set e raggiunge Novak Djokovic in sem… - Traininmybrain : RT @Eurosport_IT: AD ALCARAZ IL DERBY SPAGNOLO! ?? Il giovane numero 9 al mondo batte Rafa Nadal in 3 set e raggiunge Novak Djokovic in sem… - infoitsport : Brividi a Madrid: Alcaraz batte Nadal. E ora Djokovic -