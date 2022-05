Cosenza-Vicenza in tv: date, orari e diretta streaming playout Serie B 2021/2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Saranno Cosenza e Vicenza a sfidarsi nei playout di Serie B 2021/2022. Le due formazioni sono riuscite ad evitare la retrocessione diretta grazie alle vittorie nell’ultima giornata di campionato rispettivamente contro Cittadella e Alessandria, ed ora torneranno in campo per evitare di scivolare in Serie C. La gara di andata è in programma al Romeo Menti giovedì 12 maggio alle ore 20.30, mentre il ritorno si disputerà a Cosenza venerdì 20 maggio alle ore 20.30. Le partite verranno trasmesse in diretta sui canali di SkySport e in streaming su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarannoa sfidarsi neidi. Le due formazioni sono riuscite ad evitare la retrocessionegrazie alle vittorie nell’ultima giornata di campionato rispettivamente contro Cittadella e Alessandria, ed ora torneranno in campo per evitare di scivolare inC. La gara di andata è in programma al Romeo Menti giovedì 12 maggio alle ore 20.30, mentre il ritorno si disputerà avenerdì 20 maggio alle ore 20.30. Le partite verranno trasmesse insui canali di SkySport e insu DAZN. SportFace.

