Coez rompe gli schemi tra rap e canzone d’autore | “Il linguaggio dell’amore è universale”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 6 maggio 2022) Acclamato artista pop, ma anche idolo hip hop.si conferma l’autore del più originale crossover tra rap eche ci sia attualmente in Italia. Dopo una lunga gavetta è arrivato il successo vero: l’artista di Nocera Inferiore, classe 1983, che in realtà si chiama Silvano Albanese, continua a dominare le classifiche e a porsi come autentico portavoce della sua generazione e simbolo dello storytelling dei nostri giorni.presenta il nuovo disco, “Volare”, e parte per il tour, già quasi completamente sold out Lo conferma con l’ultimo album “Volare“, certificato disco d’oro. E con il Volare Tour che, dopo aver fatto il tutto esaurito in tante date, compresa quella di giovedì 5 maggio a The Cage di Livorno, continua a fare sold out anche sabato 7 maggio al Viper di Firenze. Qualche biglietto c’è ...