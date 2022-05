Calciomercato: Petagna e Ounas verso la cessione, vogliono un posto da titolare (Di venerdì 6 maggio 2022) I due azzurri vogliono trovare più minutaggio La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sul possibile futuro di due azzurri: Andrea Petagna e Adam Ounas. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 maggio 2022) I due azzurritrovare più minutaggio La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sul possibile futuro di due azzurri: Andreae Adam. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Napoli: due attaccanti chiedono più minuti: Tra i giocatori che potrebbero partite quest'estate in casa Napoli c'è… - sscalcionapoli1 : Del Genio: “Broja ok al posto di Petagna, se sostituisce Osimhen mi preoccuperei” - sscalcionapoli1 : Marchetti: “Il Napoli non svenderà Demme, Ounas e Petagna: via solo con le offerte giuste” - apmojita : Posso comprare Andrea Petagna su animal crossing altro che calciomercato di voi altri - sscalcionapoli1 : CdS – Il futuro di Petagna è ancora da decidere, a Giuntoli piacciono due calciatori del Verona… -