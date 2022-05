Botte e minacce ad anziani e disabili: l'operatore sanitario toscano accusato di umiliare chi aveva bisogno di aiuto (Di venerdì 6 maggio 2022) Dai primi accertamenti esperiti è stato accertato anche che l'uomo era stato già sottoposto in passato a provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 6 maggio 2022) Dai primi accertamenti esperiti è stato accertato anche che l'uomo era stato già sottoposto in passato a provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi

Advertising

aspettaaspetta : RT @Mare_Amaro: Tra botte, ricatti e minacce, e ovviamente mio padre che sparii per sempre. Eppure, mia mamma mi ha conservata nel suo cuor… - 8foctdr67 : RT @Mare_Amaro: Tra botte, ricatti e minacce, e ovviamente mio padre che sparii per sempre. Eppure, mia mamma mi ha conservata nel suo cuor… - PaolaSimonin : RT @Mare_Amaro: Tra botte, ricatti e minacce, e ovviamente mio padre che sparii per sempre. Eppure, mia mamma mi ha conservata nel suo cuor… - ParliamoDiNews : `Ti spacco la testa`, botte e minacce ai bimbi dell`asilo di Collesano: 6 maestre rinviate a giudizio… - PalermoToday : 'Ti spacco la testa', botte e minacce ai bimbi dell'asilo di Collesano: 6 maestre a processo -