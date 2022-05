Bilancio batteria con l’aggiornamento iOS 15 5 per iPhone dopo beta 4

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di bilanci per coloro che sono in attesa di ricevereiOS 15.5 in versione definitiva, con il chiaro intento di comprendere quale sia l’impatto del pacchetto software sui modelli coinvolti in termini di durata della. Situazione da monitorare con grande attenzione, che tuttavia richiede anche una certa contestualizzazione del discorso per essere sempre sul pezzo.l’arrivo sulla scena della4, che abbiamo preso in esame in questi giorni, vediamo come stanno evolvendo le cose per il pubblico interessato alla tanto discussa release di Apple. Cosa sappiamo sulla durata dellaconiOS 15.5 per glicompatibili Quali sono i riscontri venuti a galla in queste ore a proposito della durata della ...