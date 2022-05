Amnesty International ancora contro Putin: «I crimini commessi dalla Russia sono parte di uno schema» (Di venerdì 6 maggio 2022) La segretaria generale di Amnesty International Agnes Callamard, in una conferenza stampa a Kiev, ha dichiarato che la giustizia internazionale dovrà perseguire il «crimine di aggressione compiuto dalla Russia in Ucraina». Callamard ha poi menzionato le esecuzioni extragiudiziarie, l’uso di bombe a grappolo, e i bombardamenti su insediamenti civili, affermando di sapere che «i crimini commessi dalle forze russe nelle aree attorno a Kiev non sono incidentali né collaterali. Ma sono parte di uno schema». Non è la prima volta che Callamard rilascia dichiarazioni a proposito del conflitto in Ucraina: lo scorso aprile, quando il Cremlino aveva chiuso le sedi russe delle associazioni umanitarie straniere – tra cui ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) La segretaria generale diAgnes Callamard, in una conferenza stampa a Kiev, ha dichiarato che la giustizia internazionale dovrà perseguire il «crimine di aggressione compiutoin Ucraina». Callamard ha poi menzionato le esecuzioni extragiudiziarie, l’uso di bombe a grappolo, e i bombardamenti su insediamenti civili, affermando di sapere che «idalle forze russe nelle aree attorno a Kiev nonincidentali né collaterali. Madi uno». Non è la prima volta che Callamard rilascia dichiarazioni a proposito del conflitto in Ucraina: lo scorso aprile, quando il Cremlino aveva chiuso le sedi russe delle associazioni umanitarie straniere – tra cui ...

