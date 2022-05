Alcaraz fenomenale: batte Nadal e raggiunge Djokovic in semifinale (Di venerdì 6 maggio 2022) Non sono mancati i colpi di scena ed i capovolgimenti di fronte, ma alla fine il tanto atteso passaggio di consegne c'è stato. Al termine di un match travagliato, segnato da interruzioni, malori e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 maggio 2022) Non sono mancati i colpi di scena ed i capovolgimenti di fronte, ma alla fine il tanto atteso passaggio di consegne c'è stato. Al termine di un match travagliato, segnato da interruzioni, malori e ...

ACMilan_KaKa22 : RT @Gazzetta_it: Alcaraz fenomenale: batte Nadal e raggiunge Djokovic in semifinale - Gazzetta_it : Alcaraz fenomenale: batte Nadal e raggiunge Djokovic in semifinale - davepollak888 : @alessio_morra cmq Alcaraz è fenomenale, come vado dicendo da oltre un anno. però farò il tifo per Nole -