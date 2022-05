Aiuti all'Ucraina, pressing di Conte a Draghi: in aula prima di andare da Biden. Palazzo Chigi rinvia al 19 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) 'Sarei molto deluso se non lo facesse' ha detto il leader Cinquestelle. 'Senza dialettica si creano condizioni critiche nell'azione di un governo di unità nazionale come questo' Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) 'Sarei molto deluso se non lo facesse' ha detto il leader Cinquestelle. 'Senza dialettica si creano condizioni critiche nell'azione di un governo di unità nazionale come questo'

Advertising

GiovaQuez : 'Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di una nuova unione della sicurezza e difesa. M… - DarioNardella : “Putin sbaglia se crede che l'Ue sia debole. Continueremo con le sanzioni a Mosca e con gli aiuti all'Ucraina. Dobb… - mara_carfagna : La pace in #Ucraina è il nostro obiettivo, ma revocare gli aiuti all'Ucraina non porterebbe alla pace: porterebbe a… - Flar_Icil : @mrctrdsh l'Eu si schiera unitamente e subito contro l'aggressione russa, partono le sanzioni e gli aiuti all'Ucrai… - binz61 : RT @GiovaQuez: 'Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di una nuova unione della sicurezza e difesa. Metteremo… -