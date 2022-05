AdventureLand MusicVillage 2022 | dal 6 maggio a Cassino eventi e concerti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il 6prende vita l’: ogni Venerdì e Sabato un concerto Live con i migliori tributi italiani ed europei all’interno del fantastico Parco Avventura “” di(FR).è una grande oasi verde sulle sponde un fantastico fiume di acqua sorgiva, un posto in cui natura, bella musica e ottimo street food si fondono insieme per farvi trascorrere delle bellissime serate in totale relax e spensieratezza.vi aspetta tutti i venerdì e sabato a partire da questo weekend: si comincia venerdì 6con i “Vivere Vasco”, tributo speciale al mitico“rocker di Zocca”, e poi a seguire sabato 7 ...