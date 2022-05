Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 12:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Viabilità DEL 5 MAGGIO 2022 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A Roma SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO VERSO L’EUR MENTRE IL TRAFFICO ANCORA INTENSO È LA CAUSA DELLE CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI Roma A SAN CESAREO SULLA CASILINA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI CHIUSO VERSO PALESTRINA IL TRATTO ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE 216 MAREMMANA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE SEMPRE SULLA CASILINA E SEMPRE PER LAVORI A CASSINO SI STA IN CODA TRA IL BIVIO PER CERVARO E LA LOCALITÀ COLLE TAVERNA NELLE DUE DIREZIONI A RIETI LA SALARIA È APERTA A DOPPIO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO VERSO L’EUR MENTRE IL TRAFFICO ANCORA INTENSO È LA CAUSA DELLE CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DIA SAN CESAREO SULLA CASILINA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI CHIUSO VERSO PALESTRINA IL TRATTO ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE 216 MAREMMANA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE SEMPRE SULLA CASILINA E SEMPRE PER LAVORI A CASSINO SI STA IN CODA TRA IL BIVIO PER CERVARO E LA LOCALITÀ COLLE TAVERNA NELLE DUE DIREZIONI A RIETI LA SALARIA È APERTA A DOPPIO ...

Advertising

radioromait : Roma-Leicester, migliaia di tifosi inglesi nella Capitale: centro blindato e modifiche alla viabilità - lukesky95199961 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Metro C: circolazione in forte ritardo, tra San Giovanni e Alessandrino si svolge su binario unico… - LuceverdeRoma : ? #Calcio, giovedì 5 maggio #RomaLeicester ?? Leggi qui il piano viabilità, parcheggi e trasporto pubblico ??… - Violett11315738 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Metro C: circolazione in forte ritardo, tra San Giovanni e Alessandrino si svolge su binario unico… - romamobilita : #Roma #viabilità Olimpico, stasera Roma-Leicester. Regolare il servizio metro. Prevista una modifica, però, sulle n… -