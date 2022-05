Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione parte di Francesco Vitale in studio Mosca annunciato un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l’evacuazione dei civili da avevo Stallone Denise che confermano che mercoledì sono state evacuate 344 persone da portare truppe russe sono riuscita in rompere nel perimetro della CIA ieri a dove se una sera gli altri circa 2 mila combattenti del Battaglione azov nella notte esplosione a Kiev e mi cola vs Curse One sirene antiaeree il modo in cui Putin ha definito la vittoria sin dall’inizio era conquistare il Ucraina marciare su chi deve privare il paese della sua sovranità ha detto la Casa Bianca contro il Cremlino questo non è successo È chiaro che la Russia ha già perso hanno sottolineato la cronaca ha colpito nel sonno i suoi due figli e la moglie ha tentato di darsi fuoco e quanto sarebbe ...